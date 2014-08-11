Сайт на 1С-Битрикс. В меню построенном из инфоблока "Каталог" нужно сделать чтобы не отображался определенный пункт меню. Один из вариантов решения: Сделать разделу свойство типа "Да/нет". Например "Скрыть из меню". Далее собрать самому массив AMenuLinks ...
Нужно разблокировать магазин на Я.Маркете
Нужен человек, который может помочь разблокировать интернет-магазин на Я.Маркете.
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