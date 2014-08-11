Скрыть пункт меню в 1С-Битрикс

Сайт на 1С-Битрикс. В меню построенном из инфоблока "Каталог" нужно сделать чтобы не отображался определенный пункт меню. Один из вариантов решения: Сделать разделу свойство типа "Да/нет". Например "Скрыть из меню". Далее собрать самому массив AMenuLinks в .left.menu_ext.php посредством CiBlockSection::GetList с заданным фильтром по свойству '!UF_HIDE'=>false. Нужна реализация. Чтобы сэкономить мое и Ваше время, потенциальных исполнителей прошу сразу же писать в ЛС цену и сроки, а также контакты (скайп или аську или почту). Заранее благодарен.