Нужен под ключ интернет магазин финской одежды техническое задание вышлю на почту по запосу
Скрыть пункт меню в 1С-Битрикс
Сайт на 1С-Битрикс. В меню построенном из инфоблока "Каталог" нужно сделать чтобы не отображался определенный пункт меню. Один из вариантов решения: Сделать разделу свойство типа "Да/нет". Например "Скрыть из меню". Далее собрать самому массив AMenuLinks в .left.menu_ext.php посредством CiBlockSection::GetList с заданным фильтром по свойству '!UF_HIDE'=>false. Нужна реализация. Чтобы сэкономить мое и Ваше время, потенциальных исполнителей прошу сразу же писать в ЛС цену и сроки, а также контакты (скайп или аську или почту). Заранее благодарен.
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