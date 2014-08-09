Есть готовый PSD. Магазин не большой. Главное, возможность полной синхронизации с 1С УП11. (товары, остатки, заказы и т.д.). сразу оговорюсь что проект бюджетный!. В заявках указывайте приблизительную цену работ, цену движка (если платный). Пример сайт ...
Интернет магазин
Нужен под ключ интернет магазин финской одежды техническое задание вышлю на почту по запосу
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