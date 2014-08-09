Нужен очень простой сайт. Минимум страниц. Главная должна что то типо http://www.pinterest.com. Сайт делается для продажи картин. Нужна главная страница, корзина, и о проекте. Двух язычный (рус и анг). Привязка кошелька visa, master card, ...
Не работает сайт
При попытке входа на сайт выдается ошибка:Forbidden
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Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
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