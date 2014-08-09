Интернет магазин

Нужен очень простой сайт. Минимум страниц. Главная должна что то типо http://www.pinterest.com. Сайт делается для продажи картин. Нужна главная страница, корзина, и о проекте. Двух язычный (рус и анг). Привязка кошелька visa, master card, palpay. Суть сайта выбрать понравившуюся картину, при нажатии переходит на экран где картина всю страницу по ширине + информация про картину и художнике. Следующее действие покупка либо закрыть. Вкладка "О проекте" Хочется в таком стиле https://www.beatsmusic.com Сайт должен быть растягивающийся. На гаджетах должен выглядеть как http://www.pinterest.com. Информацию буду сам заливать. Будут вопросы пишите.

Прикладываю первую страницу. (приблизительно)