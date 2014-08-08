Натяжка на Опенкарт с готовой верстки

Работал с движком OpenCart и в целом он устраивает, но нужны доработки по удобству и дополнительным фишкам, либо жду предложений другого движка.

Основная часть фишек уже была реализована и пример реализации можно посмотреть на http://banama.ru

Концепция без боковых панелей.

При прокрутке окна появляется верхняя панель с категориями и корзиной.

При работе быть готовым вносить возможнные правки и небольшие доработки в процессе работы.

--- Главная страница ---

Слайдер с акциями, новинками и скидками и т.д.

Краткий каталог с перечислением основных категорий с картинками.

Контент-блок с описанием магазина и продаваемой продукции, по большей части для сео.

--- Страница категории ---

Нужна возможность объединять товары в группу под единым заголовком.

Так на примере макета, может быть 4 дивана с одинаковым названием (моделью), но разного цвета.

Каждый цвет модели - отдельный товар.

После единого заголовка идет минимальная цена товара (зеленым "за 19 990р") в этой объединенной группе.

Кроме того, товары могут быть отдельными, не объединенными в группы (видно внизу макета), тогда у них у каждого над фото заголовок.

Для каждого товара есть Заголовок названия, наример "Диван Амстердам"

И второй дополнительный заголовок серым цветом, например "бежевый (ткань)"

При наведении курсора на фото товара показывается доп произвольная инфа, выводится техническая информация - размеры, заполненные в админке для товара (если размеры не указаны, то они не выводятся)

+ Дополнительная произвольная инфа с иконками и текстом и т.д. которая заполняется дополнительно..

По умолчанию показываются товары по популярности (количество просмотров товара). Если товар объединен в группе, то считается популярность группы.

Надо добавить параметр где сортировать по убываюнию, возрастанию цены, там добавить "по популярности"

Как работает "Настроить фильтр":

Там выводятся все технические значения которые были заполнены для товаров.

В макете неверно нарисовано, лучше сделать числовые параметры - ползунками. Если надо, попрошу дизайнера нарисовать или если есть дизайнер, привлеки сам, согласуем, решим.

Это может быть сортировка по размерам, производителю, материалам, цвету.

Вот примеры фильтров справа http://lifemebel.ru/catalog/stulya/dlya_kuhni/derevyannye/ и http://lifemebel.ru/catalog/stoly/dlya_kuhni/

Т.е. в админке должен быть редактор технических параметров для каждого товара, чтобы потом можно было применять фильтры.

На странице категорий должен быть листинг товаров. Думаю по 30 товаров на странице.

Каждая категория и подкатегория предусматривает описание для сео с мета тегами.

Есои товара нет в наличии, то соответствующую печать отображать на фото товара (в верстке не показали, но на макете видно)

Ниже футер с развернутыми категориями.

--- страница товара ---

Основное фото, ниже дополнительные маленькие фото.

При клике на основное фото открывается вьювер с реальным размером.

Справа от фото атрибуты выбора параметров для онлайн заказа.

Это может быть цвет, размер, тип материала и что угодно.

Доставки строчки нету..

Параметр наличия может быть как "в наличии" "нет в наличии" так и произвольно заполненные менеджером, авторизированного под правами менеджера или в админке.

Ниже идут вкладки Информация, технические харакетеристики, отзывы.

Во вкладке инфомрация заполнятеся произвольная инфомрация о товара - тексты, фотки, иконки, таблицы и т.д. с возможностью редактирования до уровня html тегов.

Важно, чтобы можно было добавлять мини фотки, и для фото будет 2 параметра тега атрибута или стиля html, задав один - будет увеличенное фото при наведении курсора типа как тут http://www.express-office.ru/catalog/staff/Vasantamp/, при задании другого типа атрибута html к фото - при клике будет открываться вьювер с большим рамером фото.

Иконка - это одно фото, то что будет открываться с атрибутом html - другое фото может быть.

Т.е. заполнение информации должно быть максимально гибким.

Во вкладке характеристики - выводится вся техническая инфомрация которая была указана у товара для формирования фильрации.

Во владке отзывы идут отзывы к товару через вконтакт и фейсбук, можно сделать вкладками как тут http://fitboom.ru/sportivnoe-pitanie-vybor-effektivnyx-produktov/

соответственно надо настроить и подключить отзывы через вк и фб.

Необходима возможность накладывать "наклейки" на фото, на макете показаны "sale" "new" "-30"

Надо возможность добавлять прозвольные наклейки, которые сам сделаю.. к каждой наклейке сделать описание. При наведении курсора на наклейке показывается описание, например скидки или акции.

Сделать работу с акциями и скидками (в opencart есть) - соответствующие наклейки, зачеркнутая цена.

Ниже идут "другие ткани и цвета"

тут выводятся товары из объединенной группы для этого товара.

Далее идет "с этим товаром смотрят"

тут работает модуль который из статистики просмотров показывает другие товары, которые смотрят с этим товаром, но не повторять из предидущего те что "другие ткани и цвета"

Далее идет "обратите внимание"

тут вручную администратором добавляются товары которые могут быть интересны покупателю с этим товаром.

Ниже футер с развернутыми категориями.

--- Теперь по административному функционалу ---

Помимо страниц категорий и товаров, на сайте будут страницы с контентом, как для сео, так и для пользователя с цветами моделей товаров какого-то поставщика и т.д. на эти страницы могут быть даны ссылки со страницы товаров.

Т.е. нужен модуль статей.

Нужен сео модуль мета тегов для страниц категорий, страниц товара и статейных страниц.

Нужен раздел поставщиков. Туда буду добавлять назввания поставщиков и описание его, с телефонами формой работы и т.д. - эта инфа будет видна для менеджера.

В разделе товаров нужна возможность массово редактировать цены и наличие для всех товаров.

Например, выбрал фильтр поставщика, вывелись все товары списком этого поставщики и для каждого я изменяю цену, наличие и жму обновить.

Могу показать пример админки opencart на banama.ru где это было сделано.

При добавлении товара указывается Название (напр, "диван атлант"), дополнительное название (напр, "серый, ткань")

Мета теги, описания и выбор поставщика из спика поставщиков для данного товара.

С той версией opencart которой я работал, ограничено задание технических характеристик для фильрации, поэтому либо рассматривать другой движок, либо продумать работу с характеристиками для фильтров.

Процедура оформления покупки пределна простая, добавил нужные товары в корзину, далее нажал оформить, заполнил Имя, мыло, телефон, адрес, комментарий и все.

Данные о заказе поступают на мыло.

--- права менеджера ---

авторизировавшись на сайте с правами менеджера,

на странице товара появляется дополнительная вкладка "поставщик", т.о. менеджер будет видеть по каждому товару инфомацию о поставщике этого товара, куда звонить, писать форма работы и особенности.

Появится еще форма для заметок менеджера о данном товаре, особенности и т.д. сделать что-то типа http://all-androids.ru/uploads/fotos/senotes-vidzhet-zametki_main.png

Кроме того, у менеджера появится возможность редактировать поле наличия товара, описание товара и цены прямо на странице товара.

Поиск товара на сайте работает по названию товара и артикулу.