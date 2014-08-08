Нужен недорогой магазин на тематику Мебели. Возьму исполнителя который предложит цена/качество. Возможна предоплата с хорошими отзывами Жду предложений.
Натяжка на Опенкарт с готовой верстки
Работал с движком OpenCart и в целом он устраивает, но нужны доработки по удобству и дополнительным фишкам, либо жду предложений другого движка.
Основная часть фишек уже была реализована и пример реализации можно посмотреть на http://banama.ru
Концепция без боковых панелей.
При прокрутке окна появляется верхняя панель с категориями и корзиной.
При работе быть готовым вносить возможнные правки и небольшие доработки в процессе работы.
--- Главная страница ---
Слайдер с акциями, новинками и скидками и т.д.
Краткий каталог с перечислением основных категорий с картинками.
Контент-блок с описанием магазина и продаваемой продукции, по большей части для сео.
--- Страница категории ---
Нужна возможность объединять товары в группу под единым заголовком.
Так на примере макета, может быть 4 дивана с одинаковым названием (моделью), но разного цвета.
Каждый цвет модели - отдельный товар.
После единого заголовка идет минимальная цена товара (зеленым "за 19 990р") в этой объединенной группе.
Кроме того, товары могут быть отдельными, не объединенными в группы (видно внизу макета), тогда у них у каждого над фото заголовок.
Для каждого товара есть Заголовок названия, наример "Диван Амстердам"
И второй дополнительный заголовок серым цветом, например "бежевый (ткань)"
При наведении курсора на фото товара показывается доп произвольная инфа, выводится техническая информация - размеры, заполненные в админке для товара (если размеры не указаны, то они не выводятся)
+ Дополнительная произвольная инфа с иконками и текстом и т.д. которая заполняется дополнительно..
По умолчанию показываются товары по популярности (количество просмотров товара). Если товар объединен в группе, то считается популярность группы.
Надо добавить параметр где сортировать по убываюнию, возрастанию цены, там добавить "по популярности"
Как работает "Настроить фильтр":
Там выводятся все технические значения которые были заполнены для товаров.
В макете неверно нарисовано, лучше сделать числовые параметры - ползунками. Если надо, попрошу дизайнера нарисовать или если есть дизайнер, привлеки сам, согласуем, решим.
Это может быть сортировка по размерам, производителю, материалам, цвету.
Вот примеры фильтров справа http://lifemebel.ru/catalog/stulya/dlya_kuhni/derevyannye/ и http://lifemebel.ru/catalog/stoly/dlya_kuhni/
Т.е. в админке должен быть редактор технических параметров для каждого товара, чтобы потом можно было применять фильтры.
На странице категорий должен быть листинг товаров. Думаю по 30 товаров на странице.
Каждая категория и подкатегория предусматривает описание для сео с мета тегами.
Есои товара нет в наличии, то соответствующую печать отображать на фото товара (в верстке не показали, но на макете видно)
Ниже футер с развернутыми категориями.
--- страница товара ---
Основное фото, ниже дополнительные маленькие фото.
При клике на основное фото открывается вьювер с реальным размером.
Справа от фото атрибуты выбора параметров для онлайн заказа.
Это может быть цвет, размер, тип материала и что угодно.
Доставки строчки нету..
Параметр наличия может быть как "в наличии" "нет в наличии" так и произвольно заполненные менеджером, авторизированного под правами менеджера или в админке.
Ниже идут вкладки Информация, технические харакетеристики, отзывы.
Во вкладке инфомрация заполнятеся произвольная инфомрация о товара - тексты, фотки, иконки, таблицы и т.д. с возможностью редактирования до уровня html тегов.
Важно, чтобы можно было добавлять мини фотки, и для фото будет 2 параметра тега атрибута или стиля html, задав один - будет увеличенное фото при наведении курсора типа как тут http://www.express-office.ru/catalog/staff/Vasantamp/, при задании другого типа атрибута html к фото - при клике будет открываться вьювер с большим рамером фото.
Иконка - это одно фото, то что будет открываться с атрибутом html - другое фото может быть.
Т.е. заполнение информации должно быть максимально гибким.
Во вкладке характеристики - выводится вся техническая инфомрация которая была указана у товара для формирования фильрации.
Во владке отзывы идут отзывы к товару через вконтакт и фейсбук, можно сделать вкладками как тут http://fitboom.ru/sportivnoe-pitanie-vybor-effektivnyx-produktov/
соответственно надо настроить и подключить отзывы через вк и фб.
Необходима возможность накладывать "наклейки" на фото, на макете показаны "sale" "new" "-30"
Надо возможность добавлять прозвольные наклейки, которые сам сделаю.. к каждой наклейке сделать описание. При наведении курсора на наклейке показывается описание, например скидки или акции.
Сделать работу с акциями и скидками (в opencart есть) - соответствующие наклейки, зачеркнутая цена.
Ниже идут "другие ткани и цвета"
тут выводятся товары из объединенной группы для этого товара.
Далее идет "с этим товаром смотрят"
тут работает модуль который из статистики просмотров показывает другие товары, которые смотрят с этим товаром, но не повторять из предидущего те что "другие ткани и цвета"
Далее идет "обратите внимание"
тут вручную администратором добавляются товары которые могут быть интересны покупателю с этим товаром.
Ниже футер с развернутыми категориями.
--- Теперь по административному функционалу ---
Помимо страниц категорий и товаров, на сайте будут страницы с контентом, как для сео, так и для пользователя с цветами моделей товаров какого-то поставщика и т.д. на эти страницы могут быть даны ссылки со страницы товаров.
Т.е. нужен модуль статей.
Нужен сео модуль мета тегов для страниц категорий, страниц товара и статейных страниц.
Нужен раздел поставщиков. Туда буду добавлять назввания поставщиков и описание его, с телефонами формой работы и т.д. - эта инфа будет видна для менеджера.
В разделе товаров нужна возможность массово редактировать цены и наличие для всех товаров.
Например, выбрал фильтр поставщика, вывелись все товары списком этого поставщики и для каждого я изменяю цену, наличие и жму обновить.
Могу показать пример админки opencart на banama.ru где это было сделано.
При добавлении товара указывается Название (напр, "диван атлант"), дополнительное название (напр, "серый, ткань")
Мета теги, описания и выбор поставщика из спика поставщиков для данного товара.
С той версией opencart которой я работал, ограничено задание технических характеристик для фильрации, поэтому либо рассматривать другой движок, либо продумать работу с характеристиками для фильтров.
Процедура оформления покупки пределна простая, добавил нужные товары в корзину, далее нажал оформить, заполнил Имя, мыло, телефон, адрес, комментарий и все.
Данные о заказе поступают на мыло.
--- права менеджера ---
авторизировавшись на сайте с правами менеджера,
на странице товара появляется дополнительная вкладка "поставщик", т.о. менеджер будет видеть по каждому товару инфомацию о поставщике этого товара, куда звонить, писать форма работы и особенности.
Появится еще форма для заметок менеджера о данном товаре, особенности и т.д. сделать что-то типа http://all-androids.ru/uploads/fotos/senotes-vidzhet-zametki_main.png
Кроме того, у менеджера появится возможность редактировать поле наличия товара, описание товара и цены прямо на странице товара.
Поиск товара на сайте работает по названию товара и артикулу.
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