Нужен недорогой магазин на тематику Мебели. Возьму исполнителя который предложит цена/качество. Возможна предоплата с хорошими отзывами Жду предложений.
Генерация тайтлов и дескрипшн на страницах
Интернет-магазин на Виртуалмарте.
Необходимо по ТЗ заполнить метатеги на страницах товаров всего около 600 товаров.
Пример кусочка ТЗ:
Title: Купить (название товара) в интернет-магазине.
Можно заполнить автогенерацией
Выбранный исполнитель
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