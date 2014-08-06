Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок233 просмотра

Создание сайта, интернет магазин + конструктор заказа.

Сайт по продаже рубашек, пример http://rubashka-na-zakaz.ru/

Онлайн оплата.

Конструктор заказа выглядит примерно вот так http://rubashka-na-zakaz.ru/designer

Дизайн сайта в psd

Движек на ваш выбор.

Уточните стоимость и сроки. Более подобное тз исполнителю

11 лет назад
BiGpaper
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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