Фильтры для сайта о системах безопасности

Для сайта, посвященного системам безопасности, требуется разработать подробную систему фильтров. Сделать нужно просто в excel, расписав параметры, переносить на сайт пока не надо.

Варианты категорий товаров.

1) Видеонаблюдение:

- Камеры наблюдение (IP, аналоговые, HD-SDI);

- Видеорегистраторы (IP, аналоговые, HD-SDI, гибридные);

- Объективы;

- Профессиональные мониторы.

2) Охранно-пожарное оборудование:

- Извещатели охранные;

- Извещатели пожарные;

- Оповещатели.

и т.д.

Образцы фильтров можно посмотреть http://www.layta.ru/ здесь или http://videoglaz.ru/ здесь. Фильтры должны быть двух видов: технологичные (как в примерах) и социальные. Последнее - это особый вид фильтров, похожий на http://quto.ru/catalog/social-search/?option=&option=&option=&option= То есть, пользователь выбирает условия, для которых ему нужно то или иное оборудование, и получает подходящий список.

Подробности и оплата обсуждаются с успешным кандидатом. Заявки принимаются как на обе системы фильтров сразу, так и на каждую по отдельности.