Магазин на шоп-скрипт. нужно модифицировать форму заказа. Сделать более удобной для пользователей. Желательно сделать сегодня-завтра, что бы результат был максимально быстро. Оплата в р-не 50–60$
Разместить кампанию в Яндекс.Маркет
Необходимо разместить компанию в ЯМ, добавить товары в соответствующие категории и объяснить как добавлять и редактировать новые позиции. Товаров немного - около 150. Сайт fitorodnik.ru
Заявки фрилансеров
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