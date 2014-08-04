Сайт: Mir-igrushek_kz. Пишите сроки и стоимость пожалуйста. Задание: 1. В Админке выходят ошибки при смене статуса (доставка, обработка и тд.) 2. Поправить верстку в Мобильной версии сайта. 3. Отлепить От ...
Нужен сайт
Хотим создать сайт, шапку можно взять с этого http://www.barbos-cat.name/about_BARBOS
только контакты и фото будут другие, тематика такая же как в примере. Функционал сайта, такой же. Просьба сразу указывать стоимость и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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