Правки 1С-Битрикс

Есть сайт sweetdreamskg.ru

Нужно внести изменения в отображение структуры сайта (вложенность категорий и подкатегорий), сделать нормальное форматирование текста, добавить некоторые модули и т.д.

Краткое ТЗ - прикреплено.

В заявке указывайте стоимость и сроки, пожалуйста. Ну и хотя бы кратко напишите - какие сложности и проблемы могут быть с реализацией предложенных правок.

Спасибо