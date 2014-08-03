Необходимо добавить корзину и возможность покупки на сайте complex-jar.ru как на сайте klenmarket.ru. Сайт на joomla 3.3.0
Правки 1С-Битрикс
Есть сайт sweetdreamskg.ru
Нужно внести изменения в отображение структуры сайта (вложенность категорий и подкатегорий), сделать нормальное форматирование текста, добавить некоторые модули и т.д.
Краткое ТЗ - прикреплено.
В заявке указывайте стоимость и сроки, пожалуйста. Ну и хотя бы кратко напишите - какие сложности и проблемы могут быть с реализацией предложенных правок.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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