Вывести в карточке товара opencart 2 цены

Есть магазин на opencart. Установлен модуль "Цена для группы покупателей".

Есть 2 группы покупателей - отп и розница. Розница видит цену отличную от оптовой на 100%.

Нужно для оптовиков вывести на основе этого модуля 2 цены, что бы отптовик видел и оптовую и розничную цену.

Вывести нужно в карточке товара и в категориях.

Сделать нужно сегодня. Доступы дам.