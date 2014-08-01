Создать сайт

Добрый день.

вот наш сайт - но он в процессе создания

http://testrite.com.ua/

Вот основа сайта от куда взяли дизайн

http://www.templatemonster.com/ru/demo/48948.html

Задача, повторить сайт один в один.

и частично наполнить его нашей продукцией 10 наименований.

Интеррисует Цена и Сроки.