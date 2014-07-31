Все, что необходимо сделать - это установить данный шаблон : http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/50628.html Тестовое заполнение товаров - 3 шт. Возможно потребуется минимальная настройка шаблона.
Написать php-витрину с админкой
Необходимо написать скрипт для управления витриной товаров на сайте. Функционал скрипта:
- Отображение товаров в заданном формате на сайте (фото, название, цена, описание)
- Редактирование,добавление,удаление товаров (админка)
- Добавление товаров в корзину
- Отправка содержимого корзины с контактами клиента на e-mail менеджера по кнопке "Заказать".
- Управление отзывами клиентов (Добавление, Удаление, Редактирование).
Регистрации клиентов (личного кабинета) нет, электронных платежей нет.
Плюс в админку добавить небольшой модуль по управлению отзывами клиентов (фото, имя, дата добавления, содержимое).
Css-дизайны предоставим. От исполнителя только php-код для генерации html.
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