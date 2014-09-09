Добрый день, Шаблон работает на престашопе , установлен на хостинг и переведен на рускии язык, нужно доработать под мои ТЗ ,товаров не много - около 25 -30 товаров, внутренняя оптимизация, СЕО, Контекст, ...
Правки сайта на опенкарт
Нужно выполнить 4 работы на сайте опенкарт, связанные как с версткой, так и правкой сторонних модулей:
1. Сейчас при открытии товарной карточки goo.gl/I8GRYd
по умолчанию выбрана первая опция.
В случае с радио кнопками и выпадающими списками - это актуально, а вот с чек боксами - ни одна из опций выбрана не должна быть
2. В админке меню Каталог-Товары - у первого товара большой список категорий http://f6.s.qip.ru/10KPoqb5x.png Однако если нажать изменить и перейти на вкладку связи список категорий будет значительно меньше и при сохранении связь с дополнительными категориями потеряется.
Дополнительные категории закидываются с помощью модуля Batch editor
3. в Batch editor при управлении атрибутами http://f5.s.qip.ru/10KPoqb5y.png (создание новых) вместо названия сохраняется ошибка http://f6.s.qip.ru/10KPoqb5z.png (поддержки модуля нет, к разработчику обратится не получилось)
4. Полностью отключить мобильную версию сайта.
Т.е. на телефонах и айпадах должна открываться только полная версия сайта
Выбранный исполнитель
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