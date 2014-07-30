Правки на Opencart

нужно зарегистрировать на ЯМ наш магазин: http://ecovolt.ru/. Пытались сами, но никак не получается создать каталог (прайс), который бы ЯМ принял - все время выдает ошибки. Нужен человек, который возьмется это сделать. Интересует, есть ...