Сделать корзину на сайте

Нужно сделать корзину с привязкой к сервису moneta.ru.

На монете зарегистрированы, от вас необходимо вмонтировать модуль оплаты.

Сайт fitorodnik.ru, без CMS, поэтому вы делаете корзину на главной странице и на одной странице с товаром, размещая кнопку купить, а на все остальные страницы мы разнесем корзину самостоятельно.

Корзину берем от сюда tkedr.ru (доступ к сайту есть). Только нужно будет добавить к имеющимся пунктам варианты оплаты: безналичный расчет, либо онлайн оплата пластиком.

Корзину располагаем в верхнем правом углу под чертой меню, под кнопкой "Заказать звонок" так, чтобы она у нас отъезжала в зависимости от ширины экрана.