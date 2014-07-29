Поправить регистрацию на opencart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок170 просмотров

Задача следующая.

Есть 2 группы покупателей = Розница и Опт.

По умолчанию на сайте отображаются цены розницы, и по этим ценам посетители покупают товары без регистрации.

Нужно сделать, что бы после регистрации пользователь автоматически попадал в группу "Опт".

Просто сейчас получается, что если по умолчанию стоит группа "розница" - соответственно после регистрации пользователь так же попадает в группу "розница". Если я выбираю по умолчанию "опт" - пользователь после регистрации попадает в "опт", но и цены тогда на сайте для всех, да же для гостей отображаются оптовые.

Как я вижу, может быть сделать простенький скриптик, который на странице регистрации будит менять чекбокс на группу "опт", а сам этот блок скрыть в display:none.

Предлагайте свои способы решения.

Opencart
11 лет назад
opemrus
Андрей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Guroncheg
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Оставлю свой положительный отзыв работы Андрея. Все сделано не за час, а за 15 минут. Спасибо. Будим работать еще.
Было приятно сотрудничать, задержек - 0, проблем и непонимая - тоже небыло. Рекомендую, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество

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Guroncheg
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад