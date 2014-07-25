Доработать магазин на cms osCommerce Online Merchant v2.3.1
Натянуть сверстаный дизайн на Jooml'у
Добрый день, коллеги!
Ищу исполнителя на проект. Возможно по результату постоянное сотрудничество. И так
Необходмо натянуть на Джумлу дизайн.
Верстка уже готова.
В целом сайт - интернет-магазин
Превьюшки страниц сайта я прикрепил к проекту.
Буду признателен за предложения отправленные сразу в почту [email protected] с темой "Сайт Pharmatech"
Я нахожусь в дороге и с почтой намного удобнее работать чем с сайтом
Жду ваши предложения по сроку, и цене
Если у Вас есть желание предложить другую ЦМС я готов их рассмореть при условии внятного объяснения почему именно эта система. Так же учитывайте что сайт будет наполнятся товарами путем регулярного импорта (по cron'у) Excel файлка выгруженного из торговой базы.
В проекте бюджет указан условно, так как это конкурс все таки.
По способам оплаты - предпочтительно перевод на карту Сербанка/Альфа-банка/Тинькофф кредитные системы/QiWi/Yandex Деньги
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