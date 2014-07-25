Натянуть сверстаный дизайн на Jooml'у

Добрый день, коллеги!

Ищу исполнителя на проект. Возможно по результату постоянное сотрудничество. И так

Необходмо натянуть на Джумлу дизайн.

Верстка уже готова.

В целом сайт - интернет-магазин

Превьюшки страниц сайта я прикрепил к проекту.

Буду признателен за предложения отправленные сразу в почту [email protected] с темой "Сайт Pharmatech"

Я нахожусь в дороге и с почтой намного удобнее работать чем с сайтом

Жду ваши предложения по сроку, и цене

Если у Вас есть желание предложить другую ЦМС я готов их рассмореть при условии внятного объяснения почему именно эта система. Так же учитывайте что сайт будет наполнятся товарами путем регулярного импорта (по cron'у) Excel файлка выгруженного из торговой базы.

В проекте бюджет указан условно, так как это конкурс все таки.

По способам оплаты - предпочтительно перевод на карту Сербанка/Альфа-банка/Тинькофф кредитные системы/QiWi/Yandex Деньги