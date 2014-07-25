Дизайн и доработка интернет- магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок150 просмотров

Доработать дизайн / лендинг страничку и полностью весь функционал, включая приём платежей paypal для одного продукта на базе OPENCART

ниже продукт

http://www.aliexpress.com/item/Q7-MK888-K-R42-CS918-EKB311-MK888B-MK888T-2G-RAM-8G-ROM-Android-4-2-2/1728796620.html

AndroidHTMLOpencart
11 лет назад
btct
50 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров