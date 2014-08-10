Требуется интернет магазин под ключ

  1. Биржа фриланса
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Завершен47 заявок350 просмотров

Требуется несложный интернет магазин с возможностью расширенного поиска товаров по параметрам: мощность, цвет и тп.

Дизайн без излишеств.

Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

11 лет назад
potapovviktor
Виктор 
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Winner_1
Борис 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$200
10 дней
Честно говоря не ожидал такого ответственного подхода от исполнителя. Борис подсказал как можно эффективно решить задачу. В результате интернет магазин получился дешевле и при этом без ущерба на качестве. Рекомендую.
Виктор добросовестный заказчик. Оплатил все без проблем.

Заявки фрилансеров

Winner_1
Борис 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад