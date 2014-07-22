Продающий баннер для интернет-магазина

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Закрыт10 заявок193 просмотра

Необходим специалист для создания рекламных баннеров для интернет-магазина с продающим текстом. Во вложение пример.

Пожалуйста, указывайте стоимость одной работы и ссылки на ваши работы.

11 лет назад
ainagul-erm
Айнагуль 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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