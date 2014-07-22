Добрый день! есть вся инфо по сайту, его надо просто собрать из имеющихся файлов Повесить на хостинг, выложить всю инфу. так же на какой движок лучше все положить, была джумла и друпал ...
Продающий баннер для интернет-магазина
Необходим специалист для создания рекламных баннеров для интернет-магазина с продающим текстом. Во вложение пример.
Пожалуйста, указывайте стоимость одной работы и ссылки на ваши работы.
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