Необходимо доработать работающий интернет магазин, исправить ряд проблем. Интернет-магазин на WebAsyst
Доработка сайта на Opencart
Необходимо внести изменения в некоторые элементы сайта. Задача в основном связана с CSS в ТЗ все написано.
Если появляются вопросы пишите в личку
Бюджет обговаривается индивидуально.
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