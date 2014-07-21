Доработка сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка170 просмотров

Необходимо внести изменения в некоторые элементы сайта. Задача в основном связана с CSS в ТЗ все написано.

Если появляются вопросы пишите в личку

Бюджет обговаривается индивидуально.

CSSOpencart
11 лет назад
art-borzyh
Иван 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

funnyz
Влад 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

funnyz
Влад 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад