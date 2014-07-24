Установка модулей, настройка

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Завершен3 заявки179 просмотров

настроить расположение кнопок и окон, установить модули быстрый заказ и всплывающая корзина, настроить экспорт картинок из программы интер-прайс

11 лет назад
oleg71
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slavpas
27 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Очень хороший исполнитель, сделал все что нужно и вовремя. Буду сотрудничать дальше, и всем рекомендую.
Было приятно поработать с вами. Постоянно на связи, чёткое ТЗ, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

slavpas
27 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад