Создать интернет-магазин под ключ. Битрикс.

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Требуется создать интернет-магазин под ключ. Битрикс. Малый бизнес. Лицензия имеется в наличии.

Адаптивный дизайн.

Примерное ТЗ прикрепляю.

Указывайте стоимость отдельно за все виды работ:

-дизайн

-вёрстка+программирование

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров