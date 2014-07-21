Интернет-магазин на OpenCart.

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок181 просмотр

Доброго дня! Нужно "натянуть" дизайн на интернет магазин на OpenCart. Верстка - частично есть (т.е. блок меню, само меню, блок контента и столбца). Существует хостинг, есть домен. Нужно весь магазин перекинуть в интернет.

Opencart
11 лет назад
yosinya
31 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров