Создать несложный интернет-магазин по аналогии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен8 заявок148 просмотров

Необходимо создать интернет магазин по аналогии с donjon.ru (продажа продукции кузницы)

Важно успеть сделать до августа(сезон). Детали обсудить со мной лично.

11 лет назад
barsuck
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

karmis
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Понимает тонкости работы, точно знает чего хочет получить в результате... рекомендую !

Заявки фрилансеров

karmis
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад