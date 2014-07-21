Есть база данных Постоянно при уставновке выводится ошибка 1064 You have an error in your SQL syntax Необходимо подогнать базу данных под новую версию php и установить интернет магазин ...
Создание интернет-магазин под ключ
Система управления ImageCMS Shop Pro 4.6.1
Тематика магазина парфюмерия.
В наличии шаблон http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/36492.html
Необходимо натянуть шаблон на движок, и все настроить.
Заявки фрилансеров
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