Создание интернет-магазин под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок219 просмотров

Система управления ImageCMS Shop Pro 4.6.1

Тематика магазина парфюмерия.

В наличии шаблон http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/36492.html

Необходимо натянуть шаблон на движок, и все настроить.

HTMLPrestaShop
11 лет назад
vasbogdanov78
Васили 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров