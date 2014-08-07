Доработка интернет-магазина

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Завершен5 заявок251 просмотр

Необходимо доработать работающий интернет магазин, исправить ряд проблем.

Интернет-магазин на WebAsyst

Webasyst
11 лет назад
tk-skarabey
Дмитрий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

snn3
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
Крайне рекомендую к сотрудничеству! Ребята помогли нам привести сайт в порядок, решили все существующие проблемы! Работой очень довольны! Спасибо большое!
Спасибо за проект! Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем Дмитрия, как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

snn3
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад