Разработка сайтов на bitrix. SEO. Контекстная реклама.
ДИЗАЙН-СТУДИЯ SILENTCODE
Наша компания специализируется на разработке интернет-проектов на Битрикс.
- Корпоративные сайты
- Интернет-магазины
- Порталы
- Маркетинговые исследования.
- Поисковое продвижение в Яндекс и Google.
- Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Adwords.
- Создание и развитие сообществ в социальных сетях.
сайт: http://silentcode.org/
скайп: ussr-spy
портфель работ: http://silentcode.org/portfolio/
контакты в Минске и Москве: http://silentcode.org/contacts/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Крайне рекомендую к сотрудничеству! Ребята помогли нам привести сайт в порядок, решили все существующие проблемы! Работой очень довольны! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Спасибо за проект! Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем Дмитрия, как порядочного заказчика.
$200
10 баллов
12 лет назад
Выражаю Александру благодарность, он был единственным адекватным человеком, который взял на себя довольно сложную доработку функционала интернет-магазина за умеренную цену. С задачей справился. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Алексей отличный заказчик! Благодаря ему нам довелось поработать над очень интересным и довольно непростым проектом. Сотрудничеством очень довольны. Во-первых задача была поставлена очень четко, во-вторых Алексей оперативно консультировал нас по всем рабочим вопросам, в-третьих это своевременная оплата! Настроены на дальнейшее сотрудничество, будем рады помочь в новых проектах!!!
$500
10 баллов
12 лет назад
Отличный менеджмент и очень высокий уровень исполнения поставленной задачи. Александр постоянно онлайн и помогает оперативно решать любые возникающие вопросы. Качество продвижения на высоте! Ребята перебрали весь сайт и полностью его оптимизировали. Существенный прирост позиций заметен уже на первом месяце! И не смотря на то что положительный результат очевиден, в конце месяца нас порадовали довольно подробным отчетом о проделанной работе. Супер! Продолжаем сотрудничать! Всем настоятельно рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком! спасибо за проект!
$200
10 баллов
12 лет назад
Александр проявил себя как настоящий профессионал, проект сделали быстро, качественно и в срок, учтены и реализованы все пожелания. Отдельное спасибо команде разработчиков Silentcode. Внесены все доработки, сайт настроен и протестирован. Было очень приятно сотрудничать. Рекомендую как ответственного специалиста!=)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Было очень приятно сотрудничать. Четко поставленная задача и своевременная оплата - залог успеха!
$2
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Александру. Сделал всё быстро, чётко, без лишних вопросов. Рекомендую
Ответный отзыв
хороший заказчик, рекомендую.
Интернет-магазины
1 отзыв
$30/час
от $3000от 30 дней
#203
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $2000от 50 дней
#1678