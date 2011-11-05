snn3

Александр snn3

 
36 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов на bitrix. SEO. Контекстная реклама.

ДИЗАЙН-СТУДИЯ SILENTCODE

Наша компания специализируется на разработке интернет-проектов на Битрикс.

  • Корпоративные сайты
  • Интернет-магазины
  • Порталы
Оказываем маркетинговые услуги:

  • Маркетинговые исследования.
  • Поисковое продвижение в Яндекс и Google.
  • Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Adwords.
  • Создание и развитие сообществ в социальных сетях.
КОНТАКТЫ

сайт: http://silentcode.org/

скайп: ussr-spy

портфель работ: http://silentcode.org/portfolio/

контакты в Минске и Москве: http://silentcode.org/contacts/

Битрикс
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Отзывы заказчиков
tk-skarabey
Дмитрий 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
9 лет назад
Доработка интернет-магазина
Крайне рекомендую к сотрудничеству! Ребята помогли нам привести сайт в порядок, решили все существующие проблемы! Работой очень довольны! Спасибо большое!
Спасибо за проект! Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем Дмитрия, как порядочного заказчика.
Ответный отзыв
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Доработать интернет-магазин в соответствии с ТЗ
Выражаю Александру благодарность, он был единственным адекватным человеком, который взял на себя довольно сложную доработку функционала интернет-магазина за умеренную цену. С задачей справился. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Алексей отличный заказчик! Благодаря ему нам довелось поработать над очень интересным и довольно непростым проектом. Сотрудничеством очень довольны. Во-первых задача была поставлена очень четко, во-вторых Алексей оперативно консультировал нас по всем рабочим вопросам, в-третьих это своевременная оплата! Настроены на дальнейшее сотрудничество, будем рады помочь в новых проектах!!!
Ответный отзыв
shurbik
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Продвижение сайта по пластиковым окнам ВЕКА
Отличный менеджмент и очень высокий уровень исполнения поставленной задачи. Александр постоянно онлайн и помогает оперативно решать любые возникающие вопросы. Качество продвижения на высоте! Ребята перебрали весь сайт и полностью его оптимизировали. Существенный прирост позиций заметен уже на первом месяце! И не смотря на то что положительный результат очевиден, в конце месяца нас порадовали довольно подробным отчетом о проделанной работе. Супер! Продолжаем сотрудничать! Всем настоятельно рекомендую!!!
Очень понравилось работать с заказчиком! спасибо за проект!
Ответный отзыв
MoscowPR
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Доработать сайт
Александр проявил себя как настоящий профессионал, проект сделали быстро, качественно и в срок, учтены и реализованы все пожелания. Отдельное спасибо команде разработчиков Silentcode. Внесены все доработки, сайт настроен и протестирован. Было очень приятно сотрудничать. Рекомендую как ответственного специалиста!=)
Отличный заказчик! Было очень приятно сотрудничать. Четко поставленная задача и своевременная оплата - залог успеха!
Ответный отзыв
Romuald
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Поставить аналитику google на сайт (Joomla)
Спасибо Александру. Сделал всё быстро, чётко, без лишних вопросов. Рекомендую
хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
1 отзыв
$30/час
от $3000от 30 дней
#203
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$30/час
от $2000от 50 дней
#1678