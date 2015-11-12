Требуется наполнение каталога Детских садов

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Нам нужен КМ, который будет работать с каталогом http://mamantena.by/detskie-sadiki/

Сайт работает на Битрикс. Опыт с этой CMS очень желателен. 

Нужно:

- По каждому детскому саду собрать максимально возможную информацию в интернете и добавить к нам в каталог.

- Если это возможно, связаться с сообществом того или иного детского сада в ВК и запросить у них фотографии.

- Добавляем в каталог детские сады (муниципальные), которые мы пропустили.

Наша цель - сделать данный каталог наиболее полным и информативным. 

Предпочтение отдается фрилансерам из Беларуси.

Пишите пожалуйста цену за 1 сад. 

8 лет назад
snn3
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад