Контенщик для нового проекта/сайт

Нужен человек для поиска картинок к статьям. Обязателен: - Опыт работы в Photoshop для изменения размеров, сохранения "для web", уникализации картинок, если нужно. - Умение искать картинки с высокой уникальностью (не более 20 копий в поиске гугла) Задача: - Вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для создание нового проекта требуется опытный копирайтер
Наполнение сайта, обновление, написание статей, описание
товара, заливка контента на сайт
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