Контенщик для нового проекта/сайт

Наполнение сайтовЗакрыт27 заявок383 просмотра
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Для создание нового проекта требуется опытный копирайтер

Наполнение сайта, обновление, написание статей, описание

товара, заливка контента на сайт

8 лет назад
vi-p
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад