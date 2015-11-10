Сделать 2 галереи на сайте недвижмости

Необходимо наполнить корпоративный сайт контентом. Сайт компании на английском языке. Основные задачи: добавление заголовков, ключевых слов, описаний, H1, текста, графики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста-профессионала работающего с Word press.
Тематика сайта - недвижимость. Сайт полностью готов, в данный момент все работает. Переделывать сайт –не надо!
Что нужно сделать:
1. На сайте уже есть две галереи. Работают с глюками. Нужно удалить все фотографии с обеих галерей. Удалить сами галереи. Для того, чтобы сайт не весил много в дальнейшем.
2. Сделать другую (красивую) галерею для фото вверху страниц с объектами недвижимости. И вторую новую галерею внизу сайта с этими же фотографиями, но так,чтобы было видно сразу все фото объекта. Всего объектов 158. Соответственно страниц тоже 158.
3. В новую верхнюю галерею, выбрать в самые красивые фотографии дома, квартиры в начале просмотра, и остальные разместить в той же галереи. То же самое сделать в нижней галереи, только уже по тематике -двор, спальни, и так далее, чтобы фото были логически выстроены . Если есть одинаковые-то убрать их. Главное фото объектов должно остаться прежним.
3a. Каждое фото по названию должно совпадать с названием объекта недвижимости. Выставлять фото нужно в хорошем качестве.
4. Проверить, чтобы текст на всех страницах сайта был одинаковым внутри статей.
4а. Проверить наличие всех фотографий на всех страницах сайта-если где-то не хватает фото -вставить его.
5. Создать новых 48 страниц с имеющимся у меня текстами, подобрать к ним красивое фото по тематике статьи, и все это выставить в планировщик, чтобы сайт публиковал автоматически по 2 статьи в неделю.
6. Выпадающее меню на небольших мониторах не влазит в экран -устранить это.
Человека для выполнения работы ищу Ответственного, который укладывается в оговоренные сроки и четко с первого раза выполняет работу. Буду с этим специалистом в дальнейшем сотрудничать по сайту и по другому объему работы.
Возможно список расширится в процессе работы или при детальном обсуждении с конкретным исполнителем после того, как вы проанализируете сайт.
Материал: фотографии и тексты я предоставлю под каждый объект, поэтому и выставлять и все искать будет легко и быстро. Названия совпадают с тем, что уже есть на сайте.
Сайт должен работать безупречно, от мелочей до глобального. В процессе работы нужно не испортить всего того, что там есть - поисковики, формы обратной связи и так далее, так как сейчас все это настроено и работает.
Стоимость работы договорная, но от потенциального исполнителя хотелось бы сразу услышать примерную стоимость (близкую к реальности) данного объема работ.
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