Сделать 2 галереи на сайте недвижмости

Ищу специалиста-профессионала работающего с Word press.

Тематика сайта - недвижимость. Сайт полностью готов, в данный момент все работает. Переделывать сайт –не надо!

Что нужно сделать:

1. На сайте уже есть две галереи. Работают с глюками. Нужно удалить все фотографии с обеих галерей. Удалить сами галереи. Для того, чтобы сайт не весил много в дальнейшем.

2. Сделать другую (красивую) галерею для фото вверху страниц с объектами недвижимости. И вторую новую галерею внизу сайта с этими же фотографиями, но так,чтобы было видно сразу все фото объекта. Всего объектов 158. Соответственно страниц тоже 158.

3. В новую верхнюю галерею, выбрать в самые красивые фотографии дома, квартиры в начале просмотра, и остальные разместить в той же галереи. То же самое сделать в нижней галереи, только уже по тематике -двор, спальни, и так далее, чтобы фото были логически выстроены . Если есть одинаковые-то убрать их. Главное фото объектов должно остаться прежним.

3a. Каждое фото по названию должно совпадать с названием объекта недвижимости. Выставлять фото нужно в хорошем качестве.

4. Проверить, чтобы текст на всех страницах сайта был одинаковым внутри статей.

4а. Проверить наличие всех фотографий на всех страницах сайта-если где-то не хватает фото -вставить его.

5. Создать новых 48 страниц с имеющимся у меня текстами, подобрать к ним красивое фото по тематике статьи, и все это выставить в планировщик, чтобы сайт публиковал автоматически по 2 статьи в неделю.

6. Выпадающее меню на небольших мониторах не влазит в экран -устранить это.

Человека для выполнения работы ищу Ответственного, который укладывается в оговоренные сроки и четко с первого раза выполняет работу. Буду с этим специалистом в дальнейшем сотрудничать по сайту и по другому объему работы.

Возможно список расширится в процессе работы или при детальном обсуждении с конкретным исполнителем после того, как вы проанализируете сайт.

Материал: фотографии и тексты я предоставлю под каждый объект, поэтому и выставлять и все искать будет легко и быстро. Названия совпадают с тем, что уже есть на сайте.

Сайт должен работать безупречно, от мелочей до глобального. В процессе работы нужно не испортить всего того, что там есть - поисковики, формы обратной связи и так далее, так как сейчас все это настроено и работает.

Стоимость работы договорная, но от потенциального исполнителя хотелось бы сразу услышать примерную стоимость (близкую к реальности) данного объема работ.