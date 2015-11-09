Наполнение сайта контентом

Требуется человек для копирования товаров с других сайтов на наш (без копирайтинга) с прописыванием хар-тик и всевозможных данных в среднем 4-10 минут 1 товар. [b]От вас нужно[/b]: [list=1][*]Хорошое знание html кода (иногда будет требоваться изменять html код) ...