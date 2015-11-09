Наполнение сайта контентом

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок296 просмотров
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Необходимо наполнить корпоративный сайт контентом. Сайт компании на английском языке. Основные задачи: добавление заголовков, ключевых слов, описаний, H1, текста, графики. 

8 лет назад
capitalgroup
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад