Контент-менеджер для женского сайта (на постоянную, удаленно)

Добрый день!

Для статейного (информационного) сайта женской, медицинской тематики (CMS – Wordpress) требуется контент-менеджер на постоянную, удаленную работу.

Требования

Грамотность, терпение и желание учиться. Вы получите все материалы для полного обучения с нуля. Подойдет даже мамам в декретном отпуске.

Что нужно делать

Проверка и публикация текста, полученного от копирайтера;

Оптимизация текста (заголовки, абзацы, списки, мета-теги Title и Description);

Выделение важной информации с помощью цветных блоков;

Внутренняя перелинковка из текста на другие статьи на сайте;

Подбор изображений к статье;

Поиск и добавление видео в статью;

Раз в неделю предоставлять отчет о проделанной работе.

Размещение минимум 1 статьи в день обязательно.

Работа на длительный срок (при завершении публикаций на одном проекте вы получаете новый). Тех, кто ищет подработку только на пару месяцев, просьба не беспокоить.

З.П.

Сдельная зарплата с оплатой за каждое действие (больше публикуешь - больше зарабатываешь). В среднем выходит 150-250 руб. за 1 статью. З.П. раз в неделю (перевод на вебмани).

Как со мной связаться

Заведите новый почтовый ящик на gmail.com и отправьте рассказ о себе + ссылку на ваш профиль на weblancer мне на почту: [email protected] (в дальнейшем вся переписка и сотрудничество будет осуществляться через ваш новый ящик на gmail).