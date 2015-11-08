Требуется перенести контент разделов http://www.dikson-studio. ru/press http://www.dikson-studio. ru/collections на новый сайт на Битриксе 14, http://www.dikson-coiffeur. ru/press/ http://www.dikson-coiffeur. ru/collections/
Контент-менеджер для женского сайта (на постоянную, удаленно)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Для статейного (информационного) сайта женской, медицинской тематики (CMS – Wordpress) требуется контент-менеджер на постоянную, удаленную работу.
Требования
Грамотность, терпение и желание учиться. Вы получите все материалы для полного обучения с нуля. Подойдет даже мамам в декретном отпуске.
Что нужно делать
- Проверка и публикация текста, полученного от копирайтера;
- Оптимизация текста (заголовки, абзацы, списки, мета-теги Title и Description);
- Выделение важной информации с помощью цветных блоков;
- Внутренняя перелинковка из текста на другие статьи на сайте;
- Подбор изображений к статье;
- Поиск и добавление видео в статью;
- Раз в неделю предоставлять отчет о проделанной работе.
Размещение минимум 1 статьи в день обязательно.
Работа на длительный срок (при завершении публикаций на одном проекте вы получаете новый). Тех, кто ищет подработку только на пару месяцев, просьба не беспокоить.
З.П.
Сдельная зарплата с оплатой за каждое действие (больше публикуешь - больше зарабатываешь). В среднем выходит 150-250 руб. за 1 статью. З.П. раз в неделю (перевод на вебмани).
Как со мной связаться
Заведите новый почтовый ящик на gmail.com и отправьте рассказ о себе + ссылку на ваш профиль на weblancer мне на почту: [email protected] (в дальнейшем вся переписка и сотрудничество будет осуществляться через ваш новый ящик на gmail).
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