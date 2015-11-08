Контент-менеджер для женского сайта (на постоянную, удаленно)

Наполнение сайтовЗакрыт34 заявки1330 просмотров
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Добрый день!

Для статейного (информационного) сайта женской, медицинской тематики (CMS – Wordpress) требуется контент-менеджер на постоянную, удаленную работу.

Требования

Грамотность, терпение и желание учиться. Вы получите все материалы для полного обучения с нуля. Подойдет даже мамам в декретном отпуске.

Что нужно делать

  • Проверка и публикация текста, полученного от копирайтера;
  • Оптимизация текста (заголовки, абзацы, списки, мета-теги Title и Description);
  • Выделение важной информации с помощью цветных блоков;
  • Внутренняя перелинковка из текста на другие статьи на сайте;
  • Подбор изображений к статье;
  • Поиск и добавление видео в статью;
  • Раз в неделю предоставлять отчет о проделанной работе.
Объем работ

Размещение минимум 1 статьи в день обязательно.

Работа на длительный срок (при завершении публикаций на одном проекте вы получаете новый). Тех, кто ищет подработку только на пару месяцев, просьба не беспокоить.

З.П.

Сдельная зарплата с оплатой за каждое действие (больше публикуешь - больше зарабатываешь). В среднем выходит 150-250 руб. за 1 статью. З.П. раз в неделю (перевод на вебмани).

Как  со мной связаться

Заведите новый почтовый ящик на gmail.com и отправьте рассказ о себе + ссылку на ваш профиль на weblancer мне на почту: [email protected] (в дальнейшем вся переписка и сотрудничество будет осуществляться через ваш новый ящик на gmail).

8 лет назад
777megabytes
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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