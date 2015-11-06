Перенести с опенкарт на imagecms 1. товары, фото к товарам , тексты и харакреристики 2. категории и подкатегории, логотипы к категориям 3. бренды, описание и логотипы к брендам 4. по возможности, пользователей. 5. поменять номер заказ , на данный момент ...
Необходим контент менеджер для внесения информации на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести информацию на сайте и отредактировать некоторые разделы. Сайт каталог товаров. Объем ориентировочно 300 - 400 товарных позиций. Необходимо добавить файлы описания продукции и провести корректировку текста.
как пример http://psb-e.ru/katalog/svetodiodnaya_lampa_geniled_e14_s37_5w_4200k_dimmiruemaya.html
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