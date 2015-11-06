Создать прайс для hotline

Здравствуйте. Есть интернет-магазин на simplacms (очень простая цмс) Есть 4700 товаров, которые надо дозаполнить, а именно: 1. добавить картинку (1-3 шт.) 2. скопировать описание 3. добавить свойства товара все, остальное уже наполнено. данные надо брать из гугла или яд, все товары там ...