Собрать базу контактов

Нужно собрать бару резюме.

Должности: Промоутер, Расклейщик, Промоутер-консультант, Промо-модель, Мерчендайзер, Раздатчик листовок.

Резюме должны быть не старые - не более 1 мес. с момента регистрации или последнего обновления или последнего посещения сайта.

Обязательные данные в резюме - ФИО, ТФ, e-mail (при наличии), возраст, должность, ссылка на резюме, дата обновления или создания (не более месяца).

Регионы: Москва и Московская обл.