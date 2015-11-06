WOPALS - мировой лидер на международном рынке по разработке систем онлайн обучения.

Мы создали уникальный комплексный инструмент для активного обучения через Интернет, предназначенный для всех, кто хочет как продавать свои книги, курсы или тренинги, так и для тех, кто стремится получить новые знания или повысить свой профессиональный уровень.

В данный момент работаем над наполнением сайта материалом. Ищем фрилансеров для разовой удаленной работы, которая заключается в следующем:

- поиск англоязычных книг / учебников на разные тематики;

- конвертация книг в разные форматы (pdf, mp3, docx).