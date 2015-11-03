Наполнение каталога сайта.

Нужно наполнить сайт http://like-trust.ru/rating.php

Здесь представлены smm сервисы для раскрутки в соц сетях. Поэтому наполняющим нужно знать, что такое лайки, подписчики, репосты, фан пейдж, паблик страница, фоловеры и другое.

Сами сервисы уже добавлены в рейтинг. Их 70 штук (те, что нужно наполнить). Нужно заполнить услуги, которые предоставляет каждый из сервисов.

Вот пример заполоненного сервиса http://like-trust.ru/service.php?id=1

Соответственно услуги берем с самого сайта/сервиса https://smmlaba.com/

В прикрепленном файле видно как это все выглядит в админке.

В среднем на заполнение одного сервиса уходит пол часа. Готовы платить 20 укр гривень за сервис.

Сразу говорю, ошибки тут не допускаются, если будут ошибки сразу разойдемся. Сломя голову тут заполнять не получится. Если все пройдет гладко :), обещаем бонусы.

На некоторых сайтах нужна регистрация, что бы просмотреть услуги.

Большое предпочтение к обладателям скайпа с микрофоном :).

Оплатить могу на приват 24, киви, вебмани.