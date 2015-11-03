Забить позиции на сайте через специальную форму

Требуется фрилансер, который будет забивать товары в два интернет магазина компании. Будет предоставляться фотография товара (1шт.) и ссылка на ресурс откуда взять артикул, описание и цена. Ваша работа будет заключаться в том, чтобы: 1. Отредактировать фотографию согласно шаблону. (на ...