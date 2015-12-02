Нужно добавить 1000 позиций

Фото добавляем не менее 4 шт. к объявлению. (не ссылки прописываем,а заливаем на сайт! Полноценные фотографии)

Точно вносим параметры лотов . Особое внимание надо обратить на параметры.

Обязательно указывать точные параметры. К каждому лоту прибавляем + 3 000 руб.

всего позиций нужно добавить -1000 штук примерно.

пишите пожалуйста за какую цену вы готовы добавить 1 позицию.

Прошу писать людей которые понимаю что такое шины и диски, и знают разницу или хотя бы понимают что такое литой диск или кованный.