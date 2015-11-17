Внести на сайт 25 акций

Необходимо опубликовать 30 статей на CMS Wordpress. В обязанности входит: 1. Получение статьи и её публикация на блоге. Проверка - есть ли подобная статья на сайте. 2. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый контент для сайта skidkabum.ru
Необходимо:
1) Скопировать контент в соответсвующие текстовые блоки на сайте
2) Отформатировать, чтобы красиво смотрелось (отступы, булеты, выделения жирным шрифтом)
3) Добавить 4-5 картинок на каждую акцию. Формат 1 к 2, высота не менее 300 пикселей. Картинки можно брать у партнеров или в открытом доступе в поиске.
Нужно уметь грамотно подбирать картинки - чтобы они "продавали".
Срок работы - воскресенье-понедельник.
Оплата - 100 руб. за акцию. Если есть опыт и хорошие отзывы - можем увеличить ставку.
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