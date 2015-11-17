Внести на сайт 25 акций

Есть готовый контент для сайта skidkabum.ru

Необходимо:

1) Скопировать контент в соответсвующие текстовые блоки на сайте

2) Отформатировать, чтобы красиво смотрелось (отступы, булеты, выделения жирным шрифтом)

3) Добавить 4-5 картинок на каждую акцию. Формат 1 к 2, высота не менее 300 пикселей. Картинки можно брать у партнеров или в открытом доступе в поиске.

Нужно уметь грамотно подбирать картинки - чтобы они "продавали".

Срок работы - воскресенье-понедельник.

Оплата - 100 руб. за акцию. Если есть опыт и хорошие отзывы - можем увеличить ставку.