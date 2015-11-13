Подбор материала для сайта

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Добро времени суток! 

Задача проекта:

Подбор интересного и полезного материала для сайта в виде списка ссылок.

Тематика сайта: самоделки.

Подробное ТЗ и образец файла с результатом прикреплены.

Предлагайте цену за 1 ссылку.

8 лет назад
nikolay28
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Megen
Елена 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$35
14 дней
Елена отнеслась к проекту серьезно, сдала работу в срок. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Спасибо за интересный проект, четко поставленную задачу и, конечно, своевременную оплату! С Вами очень приятно работать!