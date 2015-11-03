Добавить товары на сайт WooCommerce

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На сайт zip39.ru в категорию Навесное оборудование нужно добавить товары со следующих страниц:

1. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam-forza-kaskad-oka-luch-neva

2. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam-forza-crosser-weima-khoper

3. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam-salyut

4. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-kultivatoram-krot-tarpan-500am

5. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-kultivatoram-pubert-caiman

6. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-kultivatoram-forza-lilli-texas-khoper-hobby

Переносить нужно в том же виде что и на сайте доноре. То есть нужно добавить 6 товаров, большие таблиц с фото.

Указывайте цену за весь проект. Спасибо

WooCommerce
8 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
malinowski
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Очень доволен качеством выполненной работы. Задание сделано быстро и без доработок. И что самое важное, всё сделано быстро и "как для себя". Спасибо
Хороший заказчик. Быстро отреагировал на заявку, подробно ответил на все вопросы и в течение часа я приступил к выполнению задачи.
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