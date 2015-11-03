Добавить товары на сайт WooCommerce

На сайт zip39.ru в категорию Навесное оборудование нужно добавить товары со следующих страниц:

1. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam-forza-kaskad-oka-luch-neva

2. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam-forza-crosser-weima-khoper

3. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-motoblokam-salyut

4. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-kultivatoram-krot-tarpan-500am

5. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-kultivatoram-pubert-caiman

6. http://uralbenzoteh.ru/produktsiya/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-k-kultivatoram-forza-lilli-texas-khoper-hobby

Переносить нужно в том же виде что и на сайте доноре. То есть нужно добавить 6 товаров, большие таблиц с фото.

Указывайте цену за весь проект. Спасибо