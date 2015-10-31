Контент для сайта

Наполнение сайтовЗакрыт16 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавлять фильмы на сайт http://kkkino.net

Описания фильмов можете брать с с этого сайта - Фильмы онлайн

Плеер брать отсюда - Moonwalk

Описания по 1000 знаков примерно. Добавлять можно любые фильмы, которых нет на сайте. Всего нужно добавить на сайт 300 фильмов.

8 лет назад
Boba_Fet
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Заполнение 1500 карточек товаров. Спортивная направленность.

    Здравствуйте! Интернет-магазину необходимо заполнить новые карточки товара из коллекции осень-зима 2016. Направленность спортивная: вело, лыжи, сноуборды, походы. Обязательно чтобы вы имели представление об этих вещах. Копирайт нужен не классический сеошный, а в большей степени для ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Найти фото формата до и после для стоматологии

    Нужно для страниц сайта подобрать фотографии формата " до и после". Фотографии должны совпадать с тематикой страницы. У сайта порядка 150 посадочных страниц на разные сферы стоматологии.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внести на сайт 25 акций

    Есть готовый контент для сайта skidkabum.ru Необходимо: 1) Скопировать контент в соответсвующие текстовые блоки на сайте 2) Отформатировать, чтобы красиво смотрелось (отступы, булеты, выделения жирным шрифтом) 3) Добавить 4-5 картинок на каждую акцию. Формат 1 к 2, высота не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Составить список в Excel

    $10

    Привет, уважаемый Фрилансер. Требуется составить список известных людей (звезд) в таблицу Excel из источника, который будет дан. Порядка 500 человек. Таблица включает в себя: 1. Фамилия и Имя звезды(на русском); 2. Ник и ссылка на профиль в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Размещение текстов на сайте

    Добрый день, требуется размещение текстов описания брэндов на сайте работающим на системе 1с-битрикс,    стоимость за размещение текстов 5р.шт. далее необходимо будет наполнять базу 1с фотографиями позиций(гуглить) и описанием. до 10р. шт.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен контентщик для добавления статей через html.

    Нужен контентщик для добавления 20 статей через html теги и стили. Вам предоставляется текст статьи. На сайте нет визуального редактора. Вам нужно будет добавлять статью с тегами HTML форматирования: абзацы, иногда таблицу на 1-2 строчки, колонки. Нужно: 1)красиво добавить ...

    HTML
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подбор материала для сайта

    Добро времени суток!  [b]Задача проекта:[/b] Подбор интересного и полезного материала для сайта в виде списка ссылок. Тематика сайта: самоделки. Подробное ТЗ и образец файла с результатом прикреплены. Предлагайте цену за 1 ссылку.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад