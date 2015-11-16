Разгруппировка ключевых запросов (работа в Excel)

Требуется человек, который спокойно относится к рутинной работе и обладает хорошей внимательностью к деталям.

Работа следующая:

Есть: Excel'вский файл, содержащий N количество ключевых запросов по определенной тематике в хаотичном порядке.

Что должно получиться на выходе: Тот же экселевский файл, но с группированными ключевыми запросами по узким тематикам.

В приложенных файлах есть пример выполненной работы и тестовое задание.

Что нужно делать:

1) открываете файл

2) читаете каждый ключевой запрос и удаляете запросы, которые имеют коммерческую направленность (цена, купить, продать, услуги, салон, города и т.д.), которые не соответствуют общей тематике ключевых запросов (например: "нефрит почек" - почечное заболевание, "черный нефрит" - камень), 18+.

3) после первичного фильтра раскидываете ключевые слова на узкотематичные группы (см. файл "пример готовой работы")

4) сохраняете файл

Объем основного (не тестового) задания: около 7000 ключевых запросов.

Оплата: 3р. за готовую группу. (В примере выполненной работы 100 ключевых запросов, на выходе 19 групп, в тестовом файле 150 запросов - сколько групп получите на выходе увидите, выполнив задание)

Почему потенциальному исполнителю требуется выполнить тестовое задание? Для того, чтобы и вы и я могли понять, сможете ли вы в целом осилить данную задачу на большом объеме и насколько качественно вы сможете выполнить задание.

P.S. если вы уже ранее выполняли подобную работу или возможно знакомы и работали с программой KeyCollector обязательно укажите это в ваших заявках.

Если вы видите этот проект с не выбранным исполнителем - значит вы ещё можете стать им.

Механика выбора исполнителя следующая:

1) Собираем ваши выполненные тестовые задания

2) Проверяем все работы

3) Выбираем исполнителя, отталкиваясь от качества выполнения тестового задания