Здравствуйте!

Требуется исполнитель, который по заданным товарам проведет мониторинг цен по Москве и Московской области с предоставлением отчета с указанием сайтов на которых цены ниже необходимых.

Товаров 20 штук. По каждому хотя бы 2-3 ссылки (они точно найдутся). Важно, чтобы регион был именно Москва и МО.

Работа не пыльная. Займет от 5 до 20 минут.

Указывайте цену в рублях.