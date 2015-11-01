Здравствуйте! Интернет-магазину необходимо заполнить новые карточки товара из коллекции осень-зима 2016. Направленность спортивная: вело, лыжи, сноуборды, походы. Обязательно чтобы вы имели представление об этих вещах. Копирайт нужен не классический сеошный, а в большей степени для ...
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Здравствуйте!
Требуется исполнитель, который по заданным товарам проведет мониторинг цен по Москве и Московской области с предоставлением отчета с указанием сайтов на которых цены ниже необходимых.
Товаров 20 штук. По каждому хотя бы 2-3 ссылки (они точно найдутся). Важно, чтобы регион был именно Москва и МО.
Работа не пыльная. Займет от 5 до 20 минут.
Указывайте цену в рублях.
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