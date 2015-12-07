Разместить статьи на сайте

Фото добавляем не менее 4 шт. к объявлению. (не ссылки прописываем,а заливаем на сайт! Полноценные фотографии) Точно вносим параметры лотов . Особое внимание надо обратить на параметры. Обязательно указывать точные параметры. К каждому лоту прибавляем + 3 000 руб. всего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разместить 9 статей объемом 2,5 к и подобрать 2 фото.
Для размещения требуется знание html
Сайт на WordPress, при размещении потребуется создание новых разделов и прописывание URL и метатегов
В дальнейшем будет еще несколько сайтов с аналогичной работой.
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